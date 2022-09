Smartklokke viktig bevis i valdtektssak

Ein mann i 20-åra er i Hordaland tingrett dømd til fire års fengsel for å ha valdteke ei kvinne sommaren 2021. Han må også betale 220.000 kroner i erstatning. Mannen nekta straffskuld og fortalde i retten at kvinna hadde samtykka til samleie.

Retten festa lit til kvinna sin forklaring om at ho vakna brått av at nokon låg oppå henne. Smartklokka hennar viser også at kvinna hadde kvilepuls på kring 80 etter å ha sovna, før den brått hoppa opp til 127.