Småfly måtte naudlande i Lærdal

Eit småfly måtte naudlande på eit jorde i Lærdal etter at det fekk motorstopp. Det var to personar om bord i flyet, som var på veg til Sogndal. Det var piloten som varsla om problema, men vedkommande greidde å lande. Ingen av dei to blei skadde, seier operasjonsleiar Stine Mjelde i Vest politidistrikt til Bergens Tidende. Politiet følger opp saka.