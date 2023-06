Sluttpakke til 50 tilsette i Tibber etter underskot i 2022

Bedrifta har i dag 350 tilsette i Noreg, Sverige, Finland, Tyskland og Nederland. For å bli meir effektive får opptil 50 tilsette tilbod om frivillig sluttpakke.

– På nokre område har vi hatt for mange tilsette ein periode, fortel Tibber-sjef Edgeir Aksnes.

– Det er ikkje noko krise, men vi riggar oss for ein lønsam vekst i framtida.

Aksnes seier dei har gjort mykje godt, men at også ein del ting har treft feil i prosessen med å vekse som straumselskap. På få år har selskapet tidobla talet på tilsette. Arbeidet med sluttpakkar omtalar han som ein ryddeprosess.

– På nokre område har vi gjort satsingar som kanskje ikkje blei slik vi trudde dei skulle bli. Det kan vere vi rett og slett har gjort feilberekningar i 2022.

Det var Firda og Dagens Næringsliv som omtalte saka først.

Sjølv om nokre tilsette no må gå, fortel Tibber-sjefen at dei også vil tilsette fleire i tida framover. Det er altså ikkje snakk om å nedbemanne, men å heller satse på andre område der dei ønsker å vekse.

Tibber har også tilsett omtrent 50 nye sidan utgangen av 2022.

Edgeir Aksnes i Tibber har trua på at dei vil kunne hauste av fjorårets investeringar utover 2023. Foto: Gaute Haaversen-Westhassel

Stor vekst i utlandet

Frå 2021 til 2022 auka selskapet omsetninga frå 2,9 til 8,3 milliardar kroner. Dette kjem mellom anna av tunge investeringar i utlandet. Det var gjennombrot i både Nederland og Tyskland, samt at selskapet hadde rekordår i Sverige.

Årsaka til underskotet på ein halv milliard skuldar Aksnes blant anna på desse investeringane.

– Vi har investert mykje i folk og mykje i marknadsekspansjon og det er noko av det vi skal hauste gevinstane av i 2023 og utover.

Det at selskapet har vekse meiner han ikkje er kome godt nok fram i lys som følge av omdømmesvekkinga dei opplevde som følge av dei mykje omtala førehandsfaktureringane i 2022. Ifølge Aksnes hadde ikkje dette stor verknad på økonomien.

Likevel er dette noko dei har lært av.

– Vi lærte at dette var feil type grep og vi kjem jo aldri til å gjere det igjen, seier Aksnes.

Trist, men nødvendig

Det at fleire tilsette må slutte er noko sjefen tek med tungt hjarte.

– Dette er ikkje noko vi har lyst til å gjere, men som vi no må gjere for å bli berekraftige utover hausten.

Aksnes seier at dei tilsette har sine tankar rundt det som no skjer, men at alle forstår at det som no skjer er riktig. Sluttpakkane som blir tilbode er frivillige og avtalane blir dermed gjensidige.

Han trur ikkje det blir eit problem at dei tilsette ikkje vil ta imot sluttpakkane. Han har derfor trua på at det ikkje blir aktuelt med oppseiingar.

Førdeselskapet har vakse mykje sidan oppstarten i 2015. Foto: Espen Breivik / NRK

– Vi har lært av mange andre selskap som har gjort det tilsvarande, og alle dei vi har snakka med har kome i hamn på den måten her. Vi trur at det er 40–50 stykk som ønsker å ta desse sluttpakkane, forklarar Aksnes, som samstundes seier det er for tidleg å seie noko om kva område som vil bli råka.