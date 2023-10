– For meg har det ikke noen særlig praktisk betydning. Jeg kan sove en time lenger eller stå opp en time tidligere uten at det gjør meg noe, sier Julian Pedersen.

I tjue år har han drevet urmakerforretningen Tusen Tikk i Strandgaten midt i Bergen sentrum.

Med en stor klokke utenfor og utallige klokker innendørs skulle man tro han gikk en travel helg i møte, men endringen tilbake fra sommertid til normaltid skjer uten så mye ekstraarbeid.

– Vi har ikke tid

Titter man nærme nok, vil man oppdage at det er større forskjeller på klokkene i butikkene enn merkenavnet og det rent estetiske.

Nesten ingen klokker har samme klokkeslett.

– Hvorfor?

– Vi får inn en god del klokker, så vi har rett og slett ikke tid til å stille alle klokkene, sier Pedersen.

Noen klokker står på sommertid, mens andre står på normaltid.

Noen står til og med på Tokyo-tid, mens andre står fast på ti over to.

Urmaker Pedersen har ikke tid til å stille alle klokkene til riktig tidssone eller sommer-/normaltid. Foto: Mia Størksen / NRK

– Vi hadde ikke hatt tid til å stille alle disse klokkene to ganger i året, sier Pedersen og kikker ut i rommet, hvor det er time-, minutt- og sekundvisere overalt.

Slik har praksisen vært i alle tjue årene han har drevet Tusen Tikk.

Selv bryr han seg ikke så veldig hardt om at sommertiden nå er over. Derimot liker han oppmerksomheten rundt klokker som kommer fast to ganger i året.

– Det kan godt fortsette, smiler urmakeren.

Derfor må vi fortsatt stille klokken

Natt til søndag stilles altså klokken tilbake fra tre til to. Men en forskningsstudie fra 2021 viser at hele åtte av ti i Europa ønsker at vi skal slutte med sommertid.

I 2018 la Europakommisjonen frem et forslag om å avvikle ordningen med å stille klokken frem og tilbake. Og året etter stemte Europaparlamentet over forslaget.

Det gikk igjennom, noe som betyr at saken skulle behandles i EU.

Men siden da har tiden stått stille.

– Jeg vet det er delte meninger om å stille klokka, sier tidsminister Jan Christian Vestre (Ap), mer kjent under tittelen næringsminister.

Tiden vi lever i med krig, påvirker tiden vi går etter. Næringsminister Jan Christian Vestre forklarer. Foto: Pressebilde

Vestre forteller at Europaparlamentet ba Rådet for den Europeiske Union om å få fortgang i sitt arbeid i 2021, men at EU enda ikke har konkludert i saken.

– Det er nok gode grunner til at EU ikke prioriterer spørsmålet om sommertid akkurat nå. Rådet har hatt tunge saker på sitt bord i flere år, for eksempel Brexit, korona og krig, forteller Vestre.

Vestre: – Riktig å vente på EU

Så lenge saken ikke er ferdig behandlet vil Norge fortsette å bruke sommertid og normaltid.

– Det vil være en fordel at Norge har samme tidssone som våre nærmeste naboland. Derfor mener jeg det er riktig at Norge venter på svar fra EU.

Årsaken til at vi startet å stille klokken var på grunn av energisparing. Men nyere forskning viser at den totale energisparingen i dag er marginal.

Derfor er Norge ett blant mange land i EU som er for å fase ut ordningen med å stille klokken, forklarer ministeren.

– Skiftarbeiderne, småbarnsfamilier og bønder er kanskje blant de som opplever klokkestillingen som mest utfordrende. Det har jeg stor forståelse for, sier Vestre.

Foto: Mia Størksen / NRK

– Glemmer det alltid

På gaten i Bergen er det ikke mange som har full oversikt over når klokken skal stilles eller hvilken vei.

– Jeg glemmer egentlig alltid at det skal skje. Jeg syntes det er mer stress enn noe annet jeg, forteller Melina Kjelstad-Olsen.

Magnus Nøkling synes derimot det er deilig med normaltid.

– Da får man sovet en time til, sier han og ler.

– Vet dere hvilken vei klokken skal stilles?

– Det skal jo bli mørkere, som vil si at vi får en time til?

Foto: Mia Størksen / NRK

Silje-Marie Helland og Marte Iversen mener derimot det er unødvendig stress å stille klokken to ganger i året.

– Det hadde vært greit å bare ha én tid, forteller Marte.

– Vet dere når klokken skal stilles?

– Absolutt ikke, ler Silje-Marie og ler.

Marte har derimot god kontroll på når hun skal stille klokken.

– Det er klokken to natt til søndag, sier hun.