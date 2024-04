Sløkte brann i Spondalen i Bergen

Brannvesen og politi rykker ut til melding om brann i terrenget i Spondalen i Bergen. Det skal førebels ikkje vere fare for at brannen spreiar seg til hus. 40 kvadrat er svidd av, men brannvesenet har no kontroll og brannen er sløkt, opplyser politiet til NRK.