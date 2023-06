Sløkt grasbrann i natt

Brannvesenet måtte i aksjon i Erdalsvegen på Askøy i natt etter meldingar om ein grasbrann. Brannen skal ha vore på ti kvadratmeter og brannvesenet fekk sløkka den utan problem. Det var ikkje fare for spreiing. Det er gult farevarsel for skogbrann over heile Vestland.