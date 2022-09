Sløkkjing starta i Kvinnherad – ingen skal vera heime

Brannvesenet har starta sløkkjinga av huset som brenn på Husnes. Politiet har vore i kontakt med huseigar, som ikkje er heime i det tre etasjar høge huset. Røykdykkarar har vore gjennomsøkt i 1. etasje, som skal vera ei eiga sokkelleilegheit.

– Brannen har slått gjennom taket. Me har såpass kontroll på utsida at det ikkje er fare for vidare spreiing, seier vaktkommandør Tore Fanebust i 110 Vest.