Slo til drosjesjåfør

Ein aggressiv passasjer ved Olsvik i Bergen slo til ein drosjesjåfør. I fylgje politiet på Twitter meinte passasjeren at sjåføren køyrde ein omveg. Då politipatruljen kom til staden vart passasjeren aggressiv mot politiet, som måtte bruke peparspray for å få mannen i 50-åra under kontroll. Mannen blir meldt.