Slo til bussjåfør

Like før klokka eitt i natt vart ein bussjåfør slått av ein ukjent mann. Sjåføren var i ferd med å parkere for kvelden då mannen brått dukka og slo han. Sjåføren vart tatt med til Haukeland for sjekk. Gjerningsmannen er framleis på frifot.