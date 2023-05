Slo bror sin og braut besøksforbod – no er han tiltalt for ni punkt

Ein nordfjording i 30-åra må i juni møte i retten, tiltalt for ni hendingar. Han skal mellom anna ha skada bror sin og brote besøksforbodet han hadde, skriv Fjordabladet. Mannen er også tiltalt for å ha sparka inn veggane på innsida av cellebilen, slo hovudet i veggane og døra på cellebilen, samt at han skreik og ropte skjellsord mot patruljen og oppfordra til slåstkamp.