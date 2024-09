Slitne turister er værfaste på hytte

Torsdag morgen fikk politiet en telefon fra et belgisk par som hadde søkt tilflukt i en DNT-hytte på Breidablikk i Kvinnherad.

– Vi fikk inn melding klokken 07.20. De to befinner seg nå på Breidablikk turisthytte, som ligger på 1300 meters høyde, sier politiets operasjonsleder Helge Blindheim.

BT meldte om saken først.

Politiet har vært i kontakt med Hovedredningssentralen og lokalt Røde Kors.

– Turistene er sliten og ønsker hjelp til å komme ned. Det er dårlig vær i området, som gjør at det ikke vil være forsvarlig å sende noen opp for å hente dem før i morgen, sier Blindheim.

Det belgiske paret må dermed vente til i morgen tidlig før personer fra Røde Kors, som har kjennskap til området, skal hente dem ned.

– Turistene er kjent med at de må vente til i morgen, og tok det med fatning. De har rikelig tilgang på vann og har noe mat, og er glad for at hjelpen vil komme, sier Blindheim.