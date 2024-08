Saken oppsummert • Paret som ble reddet 30 timer etter at de startet turen til Store Skagastølstind gjorde to alvorlige feil: De la fra seg utstyr underveis og sjekket ikke værmeldingen for de kommende dagene. • Frivillige klatrere i Norske alpine redningsgrupper reddet paret. De har flere råd for hvordan du unngår å møte på dem på fjelltur. • En fjellduk kan være forskjellen på liv og død. • Turgåere bør starte tidlig, og sette seg milepæler som man skal rekke til visse tider. Rekker man det ikke, bør man snu. • Klatrere bør øve mye og bli trygge på egne sikringer og rappellere i lokale klatrefelt før de legger ut på større turer. • Turgåere bør pakke for en uforutsett overnatting, er rådet fra Røde Kors Hjelpekorps. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

For to uker siden ble Per Gustav Wesseltoft og Heidi Helgerud fra Drammen reddet ned fra Store Skagastølstind, etter 30 timer i fjellet.

De to var så sterkt nedkjølte, at de hallusinerte.

Kjæresteparet er fjellvante og var godt utstyrt. De gjorde likevel to alvorlige feil, som de håper at andre skal lære av for å unngå å havne i samme situasjon.

De la fra seg utstyrt underveis, og tok ikke med seg fjellduk

opp det siste partiet. De skulle bare på dagstur, og sjekket derfor ikke værmeldingen for de kommende dagene.

SATT FAST: Per Gustav Wesseltoft og Heidi Helgerud skulle på dagstur opp Store Skagastølstind i forrige uke. På vei opp den spektakulære fjelltoppen, endret været seg. De ble våte og iskalde og kom seg ikke ned uten hjelp. Foto: Privat

Raste stein rundt dem

Frivillige klatrere i Norske alpine redningsgrupper reddet paret.

De deltar på 50 til 60 redningsaksjoner hvert eneste år. Så langt i år har gruppen reddet minst seks liv i fjellet.

Under redningsaksjonen av paret på Store Skagastølstind risikerte klatrerne sitt eget liv.

– Det kom så mye nedbør at det begynte å rase stein rundt oss. Det var det mest kritiske, å ikke bli truffet av de steinene, sier klatrer Halvor Dannevig i Indre Sogn Alpine redningsgruppe, som fant paret.

REDDER LIV: Halvor Dannevig var én av de tre klatrerne som fant paret som satt fast på Store Skagastølstind, etter 30 timer i fjellet. Han oppfordrer andre til å ta med tørre klær og vindsekk.

– Vil heller spise middag

Flere av klatrerne i redningsgruppen har selv blitt reddet i fjellet. For mange er nettopp det motivasjonen for å bli med.

– De fleste som har vært mye ute vet at det kan være ganske kort vei fra en fin tur til en tur som ender i katastrofe, sier Thomas Horgen, leder for Norske alpine redningsgrupper.

– Vi har gått på en smell selv. Vi dømmer ingen, sier han.

Horgen understreker at de alltid vil prøve å komme, uavhengig om turgåere har gjort alle forholdsregler.

– Men vi vil jo heller være hjemme og spise middag med familien og leke med barna våre, sier han.

RISIKERTE LIVET: Klatrerne som reddet paret som satt fast på Storen, risikerte eget liv for å hente dem ut i live. Foto: Halvor Dannevig / Norske alpine redningsgrupper

Den frivillige redningsgruppen og Røde Kors har flere råd til turgåere for å unngå å havne i livsfare i fjellet:

Anders Haualand Husk fjellduk En fjellduk kan være forskjellen på liv og død. Den fungerer som et telt uten stenger, og er mindre enn en matpakke. Likevel er det ekstremt mange som synder på den. – Om man kommer ut i ordentlig dårlig vær, så er det like dårlig vær for de som skal redde deg. Har man med utstyr til å klare seg selv en natt eller noen timer, får vi bedre tid, sier Horgen. Hege Kristin Hagen «Svelg kamelen» Turgåere bør starte tidlig og ha hele dagen foran seg. Deretter bør man sette seg milepæler som man skal rekke til visse tider. – Hvis ikke må man bare svelge kamelen. Og si at: Det gikk ikke i dag, sier Horgen. Det er viktig å snu tidlig nok til at man ikke blir fanget av mørket. Ofte kan det ta lengre tid å komme ned enn man brukte opp om man ikke finner veien eller forholdene endrer seg. Aleksander Båtnes Ikke ha for høy selvtillit Veldig mange lærer å klatre innendørs, men det dekker lite av det man må beherske for å klatre i fjellet ute. – Da skal du håndtere været, sikringene, tauet og følelsene du får. Mange undervurderer kompleksiteten klatring på store fjell innebærer, sier Horgen. Klatrere bør øve mye og bli trygge på egne sikringer og rappellere i lokale klatrefelt før de legger ut på større turer. SALTBONES; Olav A. / Røde Kors Planlegg for overnatting Røde Kors Hjelpekorps deltar i 1700 søk- og redningsaksjoner hvert år. Leder Jan Bjørge Øverland mener at turgåere bør pakke for en uforutsett overnatting. Været skiftet fort. Og det skifter enda fortere på høyfjellet. – Vi ser en trend i at turgåere planlegger for dårlig, og derfor trenger hjelp. Vær godt forberedt og planlegg for å kunne lage deg et ly ute, sier han.

Dette er fjellvettreglene Planlegg turen og meld fra hvor du går. Tilpass turen etter evne og forhold. Ta hensyn til vær- og skredvarsel. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er. Vend i tide, det er ingen skam å snu. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.