Slik skal vindturbinane blinke i 25 år

Etter at Luftfartstilsynet kom med ny forskrift om lysmerking i 2014 har det blitt krav om sterkere lys på vindturbiner. Erfaringene fra vindkraftverk med ny lysmerking har gjort at det har blitt lagt større vekt på lysvirkninger i de siste vedtakene fra NVE, for eksempel i sakene om Skorveheia og Faurefjellet vindkraftverk. Alle myndighetsvedtak, enten det er godkjenning av vindturbiner, veier, jernbane eller hyttefelt, fattes med det beslutningsgrunnlaget som finnes på vedtakstidspunktet. Når vi får nye erfaringer, er det naturlig at dette blir vektlagt i nye saker.

I vilkår 6 i konsesjonen for Guleslettene vindkraftverk står det at NVE kan endre gjeldende konsesjon og stille nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser. Et nytt vilkår om radarstyrt hinderbelysning kan imidlertid være i strid med Luftfartsmyndighetens krav til merking. Dette temaet må derfor adresseres nærmere før det eventuelt kan være aktuelt å sette nye vilkår ved norske vindkraftverk. Vi har tatt opp problemstillingen med Luftfartstilsynet, og bedt dem utrede muligheten for å se nærmere på bruken av både radarstyrte løsninger og transponderløsninger.