Et stort Palestina-flagg er malt på presenningen som dekker Johanneskirken i Bergen sentrum.

Kirken er for tiden under oppussing, og er tildekt med stillaser med en stor hvis presenning rundt. Dette for å hindre at det skal falle ned teglstein i forbindelse med renovasjonen.

Arne Tveit, kirkebyggsjef i Bergen Kirkelige fellesråd, ble sjokkert da han kom på jobb mandag morgen.

– Hvis noen vet hvem det er eller noen har sett noe, så vil vi gjerne vite det, sier han.

Han forteller at de ikke vet nøyaktig når flagget har blitt malt, men at de oppdaget det først i morges.

– Kirken skal ikke brukes på denne måten til politiske utsagn, så dette kommer vi til å politianmelde, sier Tveit.

Johanneskirken har Bergens høyeste tårn på 61 meter, og det største kirkerommet i Bergen.

Politiinspektør Lars Morten Lothe i Vest politidistrikt forteller at de foreløpig ikke har fått inn en anmeldelse av hendelsen.

Mange har stoppet for å ta bilde av flagget mandag. Foto: Brynjar Mangor Myrtveit Osgjerd / NRK

Allerede bestilt fjerning

Tveit forteller at de flere ganger har blitt spurt om å bruke den hvite presenningen til å fremme ulike politiske eller kommersielle budskap.

Etter samtaler med menigheten, biskopen og Bergen kommune har de alltid sagt nei til disse forespørslene.

De jobber allerede med å fjerne flagget på kirken.

– Tøystykket øverst har vi bestilt fjernet med én gang, så det vil skje ganske fort, sier Tveit.

– Vi er også i dialog med stillas-leverandøren. De grønne og svarte stripene er nemlig malt rett på presenningen rundt kirken, så hvordan vi får de vekk må vi jobbe litt mer med, legger han til.

Flagget synes fra lange avstander. Foto: Brynjar Mangor Myrtveit Osgjerd / NRK

– Ekstremt farlig

Ordføreren i Bergen kommune, Marit Warncke, forteller at hun skjønner fortvilelsen over situasjonen i Gaza.

Hun understreker likevel at de likevel ikke kan tillate slik aktivitet.

– Min aller første tanke da jeg så flagget var at dette kunne vært en dødsulykke. Dette har vært ekstremt farlig. Det er jo ekstremt høyt oppe, sier hun.