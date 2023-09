Slik kan ein løyse problemet i 188 tunnelar i Noreg

– Eg tok opp i taket i tunnelen og det reiv godt i, seier Frank Hansen.

Lastebilsjåføren køyrer kvar veke til øykommunen Solund i Vestland.

Der har tunnelane lenge vore fire meter høge, noko som er eit problem når dei fleste lastebilane er fire meter eller høgare.

– Dette er saka som kjem opp flest gongar i møte med næringslivet, seier ordførar Gunn Åmdal Mongstad (Sp) i Solund.

Ekstremvêr = trøbbel

Jan Ove Halsøy i lastebileigarforbundet meiner dei har for lengst vakse ut av dagens tunnelar. Foto: Brynjar Mangor Myrtveit Osgjerd / NRK

I Noreg er det totalt 188 tunnelar som er fire meter eller lågare.

– Det er ei kjempeutfordring, seier regionsjef i Noregs lastebileigarforbund Jan Ove Halsøy.

Den siste tida har mykje nedbør og ekstremvêr gjort problema meir synlege.

– Vi såg det under uvêret «Hans» og under regnvêret i helga at fylkes- og kommunale vegar blir omkøyringsmoglegheiter for viktige riks- og europavegar. Då blir det ein propp, seier Halsøy.

Problemet med låge tunnelar gjeld ikkje berre fylkesvegar, men også aust-vest-hovudvegar som Strynefjellet og E134 Haukelifjell. Her ser ein av tunnelane på rv. 15 Strynefjellet, der trailerane må legge seg mot midten av vegen, for å unngå det låge tunneltaket. Foto: Trond Vestre / NRK

Også på fleire viktige hovudvegar slit tungtransporten med for låg takhøgd. På riksveg 15 Strynefjellet og E134 over Haukelifjell har det i årevis blitt etterspurt tiltak og midlar over Statsbudsjettet. I Stryn har brannsjefen truga med å stenge tunnelane, om ikkje noko blir gjort.

Ekstremvêret «Hans» skapte store problem på mellom anna E6. Foto: Aleksander Nordengen Brevig / NRK

Løysinga i Vestland

Av dei 188 tunnelane som er fire meter eller lågare, er 76 av dei i Vestland.

No har fylkeskommunen tatt grep for å hindre at vogntog kiler seg fast, men ikkje på den mest opplagde måten.

Det vanlege ville vere å sprenge tunnelen større, men dette kostar mykje pengar og tek lang tid.

I staden har Vestland fylkeskommune retta auga nedover.

Her fresar dei tunnelen 10–15 cm lågare.

– Som eigen vegadministrator kan vi gjere dei smidige løysingane på vegar som det er lurt å gjere det på, seier fylkesordførar Jon Askeland og peiker på Statens vegvesen som ofte har same krav på riksvegar som fylkesvegar.

Arbeidet med å lage tunnelen 10–15 cm lågare tok berre to dagar. Foto: Arne Stubhaug / NRK

Skal ta fleire tunnelar

På berre to dagar har lastebilsjåførane som køyrer til Solund fått ein ny kvardag.

– Eg gler meg til å køyre her neste veke, seier TINE-sjåfør Hansen.

I Vestland er dei allereie i gong med å sjå på fleire tunnelar som er for låge.

– Vi skal ta 8–9 tunnelar før jul, seier Askeland.