• Ornitolog Terje Lislevand ved Universitetet i Bergen sier at de fleste fugleunger klarer seg bedre på egen hånd med foreldrene i nærheten.

• Ann Mari Selje er frivillig hos Fugleadvokatene, en Facebook-gruppe som gir råd om hvordan skadde fugler skal ivaretas.

• Fugleadvokatene er den største av flere hjelpegrupper for fugler i Norge, med nesten 10.000 medlemmer.

• Selje advarer om at noen av de foreslåtte hjelpetiltakene som folk kan skrive i gruppen kan gjøre mer skade enn godt, spesielt når det gjelder å ta med seg fugleunger hjem.

• Sylvia Eliassen i Svanehjelpen Bergen oppfordrer folk til å la friske og skadefrie fugleunger være i fred, og avliver myten om at fugleunger som er tatt på av mennesker blir avvist av foreldrene.

• Lislevand legger til at det er vanlig at fugleunger dør, med så få som 10 prosent som overlever det første året, avhengig av art.



Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.