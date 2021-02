Slik jobber «koronapolitiet»: – Vi er ikke ute etter å ta noen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Den kan være de stusser litt når de tar telefonen, men det er ikke noe dramatikk i den samtalen, og det blir en veldig grei prat, sier Gunnar Rasmussen.

Han er nyansatt smitteverninspektør sammen med Tom Throndsen.

For tretti år siden delte politimennene patruljebil.

Nå har de begge tatt pause fra pensjonisttilværesen for å sørge for at innreisende til Bergen følger karantene- og isolasjonsreglene.

Sjekker innreiseregisteret

Flere kommuner har i det siste ansatt pensjonerte politimenn som smitteverninspektører. I Bergen er fire personer ansatt på timebasis.

– Vi skal drive med forebygging, veiledning og informasjon, og i minst mulig grad prøve å ta noen, forteller førsteinspektør Tom Throndsen.

Smitteverninspektørene tar utgangspunkt i innreiseregisteret for å finne ut hvem som kommer inn i Bergen kommune.

Deretter tar de stikkprøver for å undersøke om personene eller institusjonen følger smittevernbestemmelsene.

Så langt har de oppsøkt rundt seksti personer. Foreløpig har de ikke funnet et eneste avvik, hverken hos privatpersoner eller karantenehotell.

– Bergensere har stått i dette så lenge at vi er vant til det. Den gjengse bergenser er opptatt av å være med på dugnaden, forteller Throndsen.

Slik er det ikke alle steder. I Trondheim gjorde karantenekontrollen en rekke funn bare de første dagene.

INGEN AVVIK: Smitteverninspektørene besøkte Camp Flesland for å undersøke karanteneforholdene. Der var alt i skjønneste orden. Foto: Camilla Salas-Gulliksen / NRK

– Koronaregler er ferskvare

Inspeksjonene foregår stort sett over telefon. Det er først når noen ikke svarer at de oppsøker adressen som er oppgitt i innreiseregisteret.

Inspektørene forteller at de har fått utelukkende positive tilbakemeldinger, og at mange setter pris på muligheten til å få svar på spørsmål.

– Koronaregler er nesten ferskvare, sier Throndsen.

Mange av samtalene handler om nettopp hvilke regler som gjelder for karantene og isolasjon, og de må ofte oppklare misforståelser rundt bestemmelsene.

Helsebyråden: – Komplisert regelverk

– Det er et komplisert regelverk som kan være vanskelig å forstå, og det er viktig at de får hjelp til å forstå det, sier helsebyråden i Bergen, Beate Husa (KrF).

Hun mener inspektørene er et viktig ledd i å forhindre smittespredning.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått smitteverninspektørene på plass, og de skal gjøre en viktig jobb for å sørge for at folk holder karantene og isolasjonsbestemmelsene, sier Husa.

FORNØYD: Helsebyråd i Bergen, Beate Husa, håper smitteverninspektørene kan forhindre smitte. Foto: Camilla Salas-Gulliksen / NRK

– Kall oss heller Hardyguttene

Rasmussen forteller at tiden som politimann har gjort det enklere å nå ut til folk, og mener det gjør at de er spesielt skikket for jobben.

– Fordelen med bakgrunnen fra politiet er at vi er vant til å snakke med folk i mange ulike situasjoner, forteller han.

Ifølge inspektørene er det flere som synes tiden i karantene og isolasjon er tung.

– Vi har god forståelse for at noen har utfordringer og vanskelige tider, sier Rasmussen.

De er opptatt av at de ikke blir oppfattet som strenge og trassige formyndere.

– Vi liker ikke at folk kaller oss koronapoliti. Hvis man skal kalle oss noe så foretrekker vi heller Hardyguttene, ler Throndsen.