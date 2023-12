Målingar frå Norsk institutt for luftforksing (NILU) syner no høgare svovelverdiar i luftmassane over Sør-Vest Noreg.

– Me ser ein tydeleg topp som stemmer med simuleringane me har gjort, seier forskingsdirektør ved NILU Kjetil Tørseth. Slike toppar er synlege ved til dømes utslepp frå industri eller vulkanutbrot.

Svovelskya kjem som følge av vulkanutbrotet på Island. I atmosfæren kan svovel også bli omdanna til sulfat, noko NILU også registrerer.

– Mesteparten av svoveloksiden som vert slept ut no hamnar ikkje i Noreg, men spreiast ut i alle retningar, seier forskingsdirektøren.

Han legg til at NILU registrerer svovelskya på satellittar. Skya skal ha passert Bergen og vil truleg treffe Nord-Noreg.

– Det har ikkje vore utslepp av oske, så det er ingen fare for lufttrafikken, seier Tørseth.

Ufarleg

Tørseth poengterer at dette er låge nivå i forhold til det dei oppfattar som farleg for menneske. Det er ein kortvarig episode som ikkje gjev noko langvarig belasting på naturen.

Denne gasskya skal ikkje vere skadeleg ifølge Heiko Klein, koordinator for beredskapsmodellar ved Meteorologisk institutt.

– Svovelskya kjem ikkje til å ha nokon innverknad på menneskeliv, anna enn at ein kan lukte det. Den er heller ein kuriositet enn ein fare, sa Klein tysdag.