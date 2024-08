Oppsummering av saken Mange mennesker endrer døgnrytmen i ferien, noe som kan gjøre overgangen tilbake til jobb vanskelig.

Søvnforskere anbefaler å gradvis justere døgnrytmen tilbake til normalen ved å stå opp en halvtime eller time tidligere hver dag.

Eksponering for naturlig lys rett etter oppvåkning kan også hjelpe med å justere døgnrytmen.

Selv om det kan være fristende å la døgnrytmen flyte fritt i ferien, anbefales det å holde den så jevn som mulig for å unngå søvnmangel og relaterte problemer.

Ungdom er spesielt utsatt for å endre døgnrytmen i ferier, noe som kan føre til problemer med konsentrasjon og humør. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



Alarmen ringer klokka sju mandag morgen.

Men det er altfor tidlig på morgenen, så du slumrer.

Også slumrer du litt til, inntil klokka er altfor mye. Du rekker ikke frokost, men kjapper deg til jobb. Og på jobben står smørblide kollegaer som stiller altfor mange spørsmål. De har for mye energi og stjeler det lille du hadde. Har de alltid vært så irriterende?

I mailboksen er det stappfullt og det føles som om hele ferien biter deg i baken. Skulle jobbet for meg selv, tenker du. Ingen å forholde seg til og herre over egen tid.

Men allerede uka etter er det en helt annen sak.

Du våkner med et smil om munnen og gleder deg til å fortelle kollegaene dine om den første morsomme vitsen barnet ditt fortalte i går kveld.

Hva var den store forskjellen?

Søvn.

Hvordan snu døgnet på beste måte

Søvnforskerne Ingvild West Saxvig og Siri Waage ved Nasjonalt senter for søvnmedisin (SovNo) forteller at det er helt naturlig å døgnmessig skeie litt ut i ferien.

– Men hvis du i ferien har våknet fire timer seinere enn du pleier, så vil det gå minst fire dager før du er tilbake igjen til der du vil være, sier Ingvild.

Siri Waage (fra venstre) og Ingvild West Saxvig skeiet begge ut i sommer, men gjorde det søvnsmarte: å gradvis stille klokka tidligere før arbeidsuka kalte. Foto: Ingfrid Hole Fossåskaret / NRK

For å snu døgnrytmen på den beste måten, anbefaler søvnforskerne å ta det time for time, dag for dag.

– Man bør gå gradvis tilbake til døgnrytmen. Vi kan ikke snu tre timer på en natt, sier Ingvild.

Siden utskeiingen i ferien skjer gradvis, bør man også gå gradvis tilbake.

Søvnforskerne anbefaler at man eksponeres for naturlig lys med en gang man våkner av seg selv.

De foreslår deretter at man setter på alarmen en halvtime eller time tidligere hver dag, frem til døgnrytmen er på plass.

SovNo er et nasjonalt forskningssenter for søvnmedisin ved Haukeland universitetssjukehus.

Følg søvnforskernes råd for å slippe å se slik ut mandag morgen. Illustrasjon: Alexander Slotten / NRK

Det er delte meninger hvorvidt man bør slippe døgnrytmen helt fri i ferien.

– Det lureste er å holde på døgnrytmen, også gjennom ferien. Vi anbefaler jo at man ikke skal drifte ut i helgene engang, men at man hele tiden skal prøve å holde så jevn døgnrytme som mulig, legger Siri til.

– Men det å kunne ha noen uker uten alarmklokke, mener jeg vi har godt av alle mann, sier Ingvild.

Ifølge dem, er det ungdommen som er verstingene av det å skyve på døgnrytmen i friperioder.

Derfor bør du rette døgnet gradvis

Søvnforskerne Ingvild og Siri sier de aller fleste hverken er a- eller b-menneske. Men at cirka tjue prosent av befolkningen er i hver ytterende.

– Også har vi ungdommen da, hvor vi sier at cirka førti prosent er b-mennesker, sier Ingvild.

Mange b-mennesker vil nok debattere at man ikke kan fikse døgnrytmen fort. Fordi det går jo an å snu døgnet med tre timer på en natt.

Men på hvilken bekostning?

Ingvild og Siri sier lite søvn kan resultere i at man blir fortere sur, trøtt og at man er mer ukonsentrert.

Forskning.no ramser opp disse tegnene som resultat av for lite søvn over flere dager:

Groggy, trøtt, irritabel, får svingete humør og problemer med konsentrasjonen. Forskning.no

En studie har også vist midlertidig kognitiv svekkelse ved lite søvn. Man har sett at man scorer elendig på tester av korttidshukommelsen, som er den såkalte arbeidshukommelsen.