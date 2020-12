Nyhetstips 03030

– Vi har sendt ut varsel om snøfokk og vind i fjellet, seier statsmeteorolog Marit Berger til NRK.

Særleg vil dette bli merkbart utover kvelden på dei sørlegaste fjellovergagane som riksveg 7 over Hardangervidda.

– Vinden vil gje seg litt utover morgondagen, seier Berger.

Ho ber folk på veg til juleferie om å syne varsemd om dei har tenkt seg over fjellet i kveld.

Statens vegvesen opplyser til NRK at dei er klar over situasjonen og at dei følgjer nøye med korleis vêret utviklar seg på fjellovergangane i kveld.

På Yr.no kan du følgje utviklinga i vêrforholda tett.

FJELLKØ: Ved Bjøberg på Hemsedalsfjellet blei vegen stengt tysdag ettermiddag på grunn av bilberging. Foto: Statens Vegvesen

Slik er stoda på fjellovergangane:

E6 Dovrefjell

Vekslande bart i spor, snø og isdekke, fare for glatte parti. Sørleg, liten kuling.

E16 Filefjell

Snø- og isdekke, laber bris og snøbyer.

E134 Haukelifjell

Snø- og isdekke, svak vind.

Rv 7 Hardangervidda

Snø- og isdekke, redusert sikt på grunn av snøføyke. Frisk bris, snøbyer.

Rv 9 Hovden – Haukeli

Snødekke.

Rv 13 Vikafjellet

Midlertidig stengt på grunn av uvêr.

Rv 15 Strynefjellet

Vekslande bart og vått, tynn is, snø- og isdekke og redusert sikt på grunn av snøføyke. Fare for elg. Frisk bris og snøbyer.

Rv 52 Hemsedalsfjellet

Snø- og isdekke, laber bris.

Fv 50 Hol – Aurland

Snø- og isdekke, snøføyke. Liten kuling, skya og lett snø.

Fv 53 Tyin – Årdal

Snø- og isdekke. Lett bris, snøbyer

Forøvrig har Meteorologisk institutt laga følgjande vêrvarsel for julenissen!