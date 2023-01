Slik er status på fjellovergangane

Slik er situasjonen på fjellovergangane søndag morgon:

Fv. 53 Tyin-Årdal: Stengt

E 16 Filefjell: Fare for kolonne

Rv. 52 Hemsedal: Fare for kolonne/stengt

Fv. 50 Aurland-Hol: Stengt. Ny vurdering måndag kl. 12

Rv. 7 Hardangervidda: Stengt. Ny vurdering måndag kl. 12

E134 Haukeli: Kolonne. Stenging på kort varsel.

Rv. 13 Vikafjellet: Stengt. Ny vurdering måndag kl. 08

Rv. 15 Strynefjellet: Fare for kolonne