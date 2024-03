Slik er status på fjellovergangane

Uver gjer til at fleire fjellovergangar i Sør-Noreg anten er stengde eller at det er fare for kolonnekøyring, melder Vegtrafikksentralen.

E134 Haukelifjell: Kolonnekøyring.

Rv7 Hardangervidda: Kolonnekøyring. 5-6 timar forventa ventetid frå vest.

Fv50 Aurland-Hol: Stengt. Ny vurdering laurdag kl. 08

Rv13 Vikafjellet: Stengt. Ny vurdering laurdag kl. 10