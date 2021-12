Slik blir vêret nyttårsaftan

– Det er ikkje så verst vêr, landet sett under eitt, seier statsmeteorolog Jon Austerheim.

Med nyttårsaftan nokre få dagar unna ser vêret sør for Stad og sør for Dovre ut til å bli «ganske fint», fortel han.

– Det er relativt milde forhold, sjølv om det er nokre få minusgrader når du kjem til enkelte indre strøk.

NYTTÅRSVÊRET: – Det ser ut til å bli mykje opphaldsvêr, bortsett frå nokre byer i Trøndelag, på Nord-Vestlandet og på kysten lengst nord, opplyser Meteorologisk institutt. Foto: Meteorologisk Institutt

Fint sør for Stad

Vestlandet ser ut til å få ei ganske fin nyttårsaftan, i alle fall sør for Stad, fortel Austerheim.

Vestlendingane her kan vente seg rolege vindforhold, dels skya opphaldsvêr, ganske fint vêr og milde temperaturar langs kysten. I indre strøk kan det verte litt nærare null grader, seier han.

– Korleis er forholda for dei som ønsker sende opp fyrverkeri?

– Det skulle vere heilt utmerkte forhold for det, i alle fall på Vestlandet sør for Stad. Nord for Stad kan det bli nokre sludd- og snøbyer.

Fint på Austlandet og Sørlandet

På Austlandet ser vêret generelt fint ut nyttårsaftan, fortel meteorologen. Også sørlendingane kan vente roleg, fint og ganske mildt vêr.

Folk som bur i Møre og Romsdal, og særleg på Nordmøre, og i Trøndelag må derimot bu seg på at det vil henge igjen snø- og sluddbyer utover kvelden og dels utover natta.

Temperaturane ser ut til å bli liggande ned mot null grader, fortel meteorologen.

Bygevêr i nord

I Nordland ser det stort sett ut til å bli ganske roleg og fint vêr, men folk i Vesterålen kan også vente seg snøbyer.

– Snøbyene heng også i vidare nordover i Troms og Finnmark, særleg i ytre strøk, seier Austerheim.

Indre strøk av Troms og Finnmark ser ut til å sleppe billegare unna. Her kan det kome ei og anna snøbye, men det blir stort sett opphaldsvêr og noko lettare skydekke, opplyser meteorologen.

Enda lenger nord, i Longyearbyen på Svalbard, ligg det nyttårsaftan an til å bli austleg vind – opp i frisk bris, men nokså klart og fint med 12 til 15 minusgrader.