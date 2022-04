Slik blir vêret i starten av påskeferien

Vil du ha påskesol og høgare temperaturar, så ser det ut til at store delar av Sør-Noreg, spesielt sør for Stad og på Austlandet kan få gode periodar med sol.

Det seier vakthavande meteorolog Julie Solsvik Vågane.

Ifølge prognosane vil temperaturen stige med nokre få grader første helga i påska, innan det vil kulda sørge for at du kan la skiboksen vere montert på bilen ei stund til.

– Har du godt skiføre no, så er det stort sannsyn for at du får godt skiføre inn i palmehelga òg, seier meteorolog Ingvild Villa.

Det betyr at snøen blir liggande for dei som har fått påfyll av snø dei siste dagane.

Foto: Skjermdump

Nysnø i Nord

Der store deler av Sør-Noreg kan vente seg periodar med opphaldsvêr, er det i Nord-Noreg venta meir snø.

– Vil du ha nysnø og ferske løyper, så er det Troms og Finnmark som er staden, seier meteorologen.

Det vil også vere fare for meir snø i Møre og Romsdal og i Trøndelag.

Austlandet ser ut til å gå klar for nedbøren.

– Her kan det bli gode periodar med sol og på det meste ti plussgrader på dagtid. Det blir ein grei start på påska med lite vind både måndag, tysdag og onsdag, seier Solsvik Vågane.

Ifølgje ei undersøking frå NHO Reiseliv vil 85 prosent av dei som skal ha påskeferie halde seg i Noreg.

Mange av desse planlegg å reise på hytta.

Godt med snø på Filefjell

På Filefjell har det vore 15,5 minusgrader natt til fredag. Det er flotte løyper og fine skiforhold, men litt hardt og skarete i sporet, fortel Sigrid Nystuen.

Ho fortel at det snøa godt på Filefjell i februar. Snøen ser ut til å bli liggande fram mot påske.

Foto: Skjermdump

– Vi har fått bra med snø i vinter og den blir nok liggande til langt over påske, forhåpentlegvis til langt ut i mai, seier Nystuen.

Då ventar dei flotte vårturane, legg ho til.

Lite snø mange stader

Men det er ikkje alle stader det er skiføre på veg inn i påska.

Somme stader i Sør-Noreg er det rekordlite snø.

– Det er berre halvparten av det som er målt som normalt. Ja, det er faktisk topp tre lite snø på stader som Atna i Nord-Østerdal og på Sjusjøen i Ringsaker, fortalde Hallgeir Elvehøy i Noregs vassdrags- og energidirektoratet (NVE) til NRK tidlegare denne veka.

Vinteren 1996 og vinteren 2012 er dei to andre snøfattige vintrane i nyare tid.

Meteorologen fortel at det langs kysten av Austlandet og sør på Vestlandet ikkje har kome snø, og her vil ein heller ikkje få mykje påfyll.

– Frå Trøndelag, Møre og Romsdal og nordover er det kome ein god del snø, og i fjellet i Sør-Noreg. Den vil bli liggande heile veka og inn mot palmehelga.