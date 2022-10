Værvinnarane denne helga bur midt i landet, der er det nemleg meldt om ei varmande haustsol.

– Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag vil få det aller beste vêret, fortel statsmeteorolog, Magnus Ovhed.

Her er det berre å kome seg ut for temperaturen skal ligge på kring seks grader, det er perfekt for ein flott fjelltur.

Nord på Vestlandet ligg det også an til godt turvêr med sol, skydekke og temperaturar opp mot ti grader.

På Austlandet blir det lengre mellom glimta av sol. Her blir det for det meste skyer på himmelen. Paraplyen kan truleg vere att heime.

Sørlendingane må leite fram paraplyen for her er det ei fuktig helg i vente. Verst blir det på laurdag og tidleg på søndag.

Flotte haustfargar inn mot Ørsta sentrum Foto: Lyder Øye

Vind og glatte vegar

NVE har sendt ut gult farevarsel for snø og kraftige vindkast i delar av Nord-Noreg.

Her er det venta kraftige vindkast frå nordvest. Frå 200 høgdemeter er det venta opp mot 25 centimeter nysnø.

Foto: Meteorologisk Institutt / NRK

– I Nord-Noreg blir det kaldt og glatte vegar på dei fleste fjellovergangane, fortel Ovhed.

Mange har allereie sikra seg vinterdekka og på trafikksentralen håper trafikkoperatørane at alle skor seg etter forholda når dei skal ut på vegen i helga.

– Vi anbefaler at alle som skal køyre over fjella skiftar til vinterdekk, seier Ole-Fredrik Haugen, Trafikkoperatør ved vegtrafikksentralen Aust.

Om du skal over fjellet kan du sjekke forholda på fjellovergangane på yr si oversikt her, og Vegvesenet si oversikt her.

Mange har allereie testa skia

Den siste veka har snø i toppane gjort at dei ivrigaste allereie har fått sin første skitur.

Men meteorologen seier ein må høgt til fjells for å finne snø og kuldegrader.

– I Nord-Noreg blir det definitivt skiføre, fortel Ovhed.

Men med vind i kasta kan det bli ei kjølig oppleving for sjølv den tjukkaste allvêrsjakke.