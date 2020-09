«Hvis inntektene fra bompenger ikke skulle ha blitt innkrevd via bompenger, men heller over skatteseddelen, betyr dette at hver voksne person måtte ha betalt 12,6 kroner i snitt per dag, uavhengig av bosted og reiseatferd. Dette er basert på en svært enkelt beregning, hvor skattebelastningen er lagt flatt på hver voksne person. I realiteten variere skattebelastningen med inntekt mv», skriv Urbanet Analyse i rapporten.

Analysane i rapporten er basert på den regionale transportmodellen og reisevaneundersøkinga for bergensområdet. Dette er same datagrunnlaget som vert nytta i nasjonal transportplan (NTP).

Urbanet Analyse presiserer at denne datamodellen er mindre eigna til å fange effekten av ulike rabattordningar (timesregelen) og korleis husstandar med fleire bilar brukar desse ordningane i bomringen.