Slik blir 17. mai-vêret

– Telefonen koker her! No er det mange som vil vite korleis vêret blir på 17. mai, seier meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt.

I over veke har vêrvarselet vore ei real nøtt for meteorologane.

Prognosane har endra seg frå dag til dag. Ulike landsdelar har blitt utpeika som vêrvinnar, før varselet har blitt snudd på hovudet att.

Men no sit altså meteorologane med fasiten for om du må ete isen din i sol eller i regn.

Kaldt og vått i nord

– Skal vi starte med vêrvinnarane eller vêrtaparane? spør Granerød, før han tek styringa og startar med dei som kjem dårlegast ut.

I år er det dei lengst nord i landet vårt som får det våtast og kaldast i 17. mai-toget.

Her bør paraplyen vere med, for det blir skya vêr og lengre periodar med regn.

Slik samanfattar meteorologane vêret på nasjonaldagen. Foto: Meteorologene

Særleg varmt blir det heller ikkje, og gradestokken når berre fem grader mange stader.

I tillegg kjem det til å blåse ganske friskt i flagga med vind frå vest og nordvest, fortel meteorologen.

Oppi høgda kjem nedbøren som snø.

Men om du bur i Aust-Finnmark kan du glede deg over å komme betre ut av det.

– Her er dei litt heldige, seier Granerød.

Han fortel at regnet som passerer over Nord-Noreg kjem til Aust-Finnmark først tidleg kveld. Dermed kan paraplyen ligge heime på dagtid.

Temperaturane vil ligge mellom 10- 15 grader.

Bur du i Varanger i Vadsø kan det vere greitt å kle seg varmt og ha med paraply. I nord blir det nemleg ein grå og våt nasjonaldag. Foto: Knut-Sverre Horn

Helgeland får det heller ikkje så aller verst og her kan det bli lengre periodar med opphaldsvêr. Men det kan vere greitt å kle seg litt varmt, for særleg varmare enn 5–10 grader blir det ikkje.

Ut på ettermiddagen blir flagga dunka i regn.

Ein av dei kaldaste nasjonaldagane i vest

Vi går vidare nedover til Møre og Romsdal og Trøndelag.

– Her kan det vere lurt å ha paraplyen klar, for det kan bli lange periodar med regn, seier meteorologen.

Granerød legg til at det også blir kjølig.

Det blir ein del vind og meteorologane har sendt ut farevarsel for snø i høgda.

– Det blir med andre ord ingen dag for toppturar der ein plasserer flagget på toppen av eit fjell, humrar Granerød.

Vestlandet og Førde får ein kald 17. mai i år. Foto: Førde musikklag

Heller ikkje Vestlandet sør for Stad får noko særleg vêr å rope hurra for.

Her blir det regn i starten av dagen, men det er håp om at sola kan dukke opp etter kvart.

Så her kan det vere greitt å ha både paraply og solbriller klare, fortel meteorologen.

I ytre og indre strøk av Vestlandet er det også håp om sol på nasjonaldagen.

– Men det blir ganske kaldt, seier Granerød.

Han fortel at på morgonkvisten blir det berre 3–4 grader i ytre strøk før gradestokken ut på ettermiddagen kan nå 10 grader.

Flagga kjem til å veive i ein relativt kjølig vind i tillegg.

Faktisk kan nasjonaldagen i vest bli nær historisk kald.

Vestlandshovudstaden ser ut til å få ein makstemperatur på åtte grader. Det blir den tredje kaldaste nasjonaldagen sidan 1904.

I 1916 var det 6,9 grader og i 1956 var det seks grader, fortel Robert Næss, som er ein kløppar på vêrstatistikk.

– Det er ganske uvanleg at vi kjem ned i åtte blank. Det er nesten litt historisk, seier han.

Til samanlikning hadde vestlendingane 8,2 grader andre juledag i fjor.

I andre enden av skalaen var varmaste nasjonaldag i Bergen i 2019 med 24,3 grader.

Årets vêrvinnarar

Til slutt kjem dei i vårt langstrekte land som kjem aller best ut på nasjonsdagen vår, og her finn vi Sørlandet og Austlandet.

I Kristiansand kan dei få sol og vind nasjonaldagen. Foto: Morten Rød / NRK

– Fram til no har det vore veldig uvisst korleis vêret ville bli her, men no ser det ut til at det blir ganske fint i store delar av dagen, seier Granerød.

Det kan vere det er vått i graset tidleg på morgonen etter eit regnskur på natta, men sola dukkar opp og tørkar kjapt opp bakken.

Men særleg varmt blir det ikkje og det vil blåse ein ganske kjølig vind.

Temperaturane vil ligge mellom 10–15 grader, og det kan også kome ei og anna regnbye ut på ettermiddagen.