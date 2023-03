Slåstkamp på Askøy i natt

Ingen vart skadde i eit slagsmål på Strusshamn i Askøy i går kveld, melder politiet. Dei rykka ut til ei privat adresse 23.20, etter å ha fått meldingar om festbråk, og at det kunne vera nokon med kniv på staden. Då politiet kom fram hadde nokon av dei involverte reist frå staden. Det viste seg at enkelte av dei som var der var mindreårige. Politiet opprettar ei såkalla undersøkingssak, for å forsøka å finna ut kva som skjedde.