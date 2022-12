Slåsting og bråk i Bergen

Politiet har hatt litt å hanskast med i Bergen sentrum natt til torsdag.

Like før klokka 01.00 byrja to rusa menn å slåst i Starvhusgaten. Ein 18-åring blir politimeld for kroppskrenking medan motparten, ein mann i 40-åra vart tatt med til legevakt av ambulanse. Han fekk eit slag i ansiktet, men skal ikkje vera alvorleg skadd.



I Strandgaten oppførte to 18 år gamle menn seg ufint i køen inn til ein utestad. I tillegg truga dei ein vektar på staden. Begge fekk beskjed av politiet å halde seg unna Bergen sentrum resten av natta.