Slåsskamp i Strandgaten

To personer begynte å slåss utenfor en hamburgerrestaurant i Strandgaten i Bergen like før klokken fire i natt. Den ene av dem skal ha vist frem en kniv. Politiet rykket ut til stedet og fikk kontroll på to menn og en kvinne. En mann i 30-årene ble tatt med til legevakt for behandling. En mann i 20-årene er satt i varetekt.