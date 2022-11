Slår saman herre- og kvinnefotballklubbane i Åsane

Åsane fotball og Åsane fotball damer skal slåast saman til ein klubb.

– Me er i ein prosess der me blir fusjonert. Me har tru på at det vil styrka både oss og herrefotballen i klubben, seier Jostein Nesse, sportsleg leiar for Åsane fotball damer til NRK.

Prosessen er ifølgje Nesse i gang, og vil skyta fart når Rune Eriksen er på plass i sin nye jobb som dagleg leiar i Åsane fotball frå midten av november.