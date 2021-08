I 2013 var det uaktuelt for Irene Kinuda Afriyie å stemme.

Ho gjorde som meir enn 20 prosent av befolkninga med retten til å røyste, nemleg å ikkje bruke han.

I eit innlegg i BT spør ho kvifor ho så lenge valde å vere ein «sofaveljar».

«Kvifor har eg alltid halde meg unna politikk og politikarar, når det påverkar livet mitt så direkte?»

Her fortel ho inngåande korleis ho lenge nekta for å vere eit politisk menneske.

Men så skjedde det noko: «Du er ikkje partipolitisk, men du er eit politisk vesen», sa vener til henne.

Den kommentaren sette i gang mange tankar, som førte til at ho til slutt valde å bruke stemmeretten for første gong i 2017.

Få svar om «sofaveljarane»

Valdeltakinga Noregs har vore ganske stabil. I 2013 og 2017 var deltakinga på 78,2 prosent.

Det betyr samstundes at fleire hundre tusen vel å sitje heime.

Anders Todal Jenssen, professor i statsvitskap ved NTNU, seier det er vanskeleg å svare på kvifor «sofaveljarane» ikkje stemmer.

Dei er definerte som ein person med røysterett, som ikkje stemmer ved val.

– Dei deltek lite i opinionsundersøkingane vi utfører. Dermed er det vanskeleg å få dei i tale. Men enkelte gir uttrykk for at dei ikkje er interesserte i politikk.

Det er gruppene ungdom, personar med innvandrarbakgrunn og lågare utdanningsnivå som har den lågaste valdeltakinga.

Typisk for innvandrarar som ikkje stemmer, er at dei har vore så kort tid i landet at dei ikkje føler seg heime i dei norske partisystema.

– Eg trur det i all hovudsak handlar om motivasjon. Mange synest politikk er kjedeleg.

LITE KUNNSKAP: «Sofaveljarane» deltek i liten grad i opinionsundersøkingar, seier valforskar Anders Todal Jenssen. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Mål om stor valdeltaking

For leiinga i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det eit mål å få fleire til å stemme.

– Det har blitt jobba mykje med å auke valdeltakinga for ungdom. Vi ser likevel at tala går ned når dei kjem ut i tjueåra, seier statssekretær Paal Pedersen (H).

IKKJE NØGD: Statssekretær Paal Pedersen (H) seier det er eit klart mål å få fleire til å stemme. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Han viser til at tydelege debattar med engasjement ofte slår positivt ut på deltakinga. I tillegg har SMS-varsel og moglegheit for førehandsrøysting også hatt positiv innverknad.

Følgjene av at enkelte grupper ikkje deltek er at demokratiet blir svekka, meiner han.

Vil engasjere andre

Irene Kinunda Afriyie veit korleis det er å sitje heime på valdagen.

I år får potensielle veljarar følge kva ho skal gjere under valkampen på sosiale medium.

Her skal ho mellom anna møte toppkandidatar i Hordaland. Håpet er at fleire vil gjere som henne og nytte stemmeretten ved årets val.

– Det er mange som ikkje veit kva dei skal stemme på og som heller ikkje ønsker å gjere noko feil. Det er mange som ikkje forstår kva politikarane vil. Eg håper at i staden for å dømme «sofaveljarane» så bør vi alle ta eit ansvar for å inkludere dei.