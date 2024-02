Kvar sommar får fleire hundre bergenselevar flotte ferieopplevingar på Bømlo folkehøgskule eller på Skjergardsheimen i Øygarden.

Tilbodet om ein tovekers sommarleir kjem frå Bergen kommune og går til elevar i 2. til 7. klasse i bergensskulane.

No har ei «risikovurdering» av dette tilbodet dukka opp i kommunale sakspapir om ei heilt anna sak. Konklusjonen i vurderinga er:

Byrådet i Bergen meiner sommarleirane for 2.-7.-klassingar ikkje har vore forsvarlege nok.

Bergen kommune si risikovurdering av sommarleirar Ekspander/minimer faktaboks I samband med ei bystyresak om «Ferietilbud til personer med utviklingshemming», har byrådet i Bergen levert denne informasjonen til bystyret: Risikovurdering av sommerleirtilbudet for skoleelever uten utviklingshemming på 2. til 7. klassetrinn (...) Flere av elevene har en vanskelig livssituasjon, helse- og atferdsproblematikk, og gjerne også begrenset språkforståelse. Dette har påvirket ferieoppholdet negativt for andre feriedeltakere. Enkelte elever har gitt uttrykk for redsel overfor medelever, og hyggelige ferieaktiviteter har blitt ødelagt eller avlyst fordi personalet har måttet følge opp elever med store bistandsbehov. Enkelte elever har utvist høyrisikopreget verbal- og nonverbal atferd overfor andre elever og ansatte under leiroppholdet. Herunder aggresjon, vold, trakasserende atferd, samt krenkende seksuell atferd. Det har vært tilfeller der personalet har måttet benytte seg av nødrett i form av fastholding for å avverge skade på seg selv, deltakere og eiendom. I flere tilfeller har leiroppholdet måttet avbrytes for enkeltelever som er blitt sendt tilbake til hjemmet. Det har også vært nødvendig med bistand fra barnevernsvakten. Hjemsendelse av enkelte elever har vist seg å være en risiko i seg selv da foreldre/foresatte ved to tilfeller i 2023 selv hadde reist på ferie. Dette til tross for at foreldre/foresatte er kjent med at de skal være tilgjengelig for barna i perioden leiroppholdet varer i tilfeller av sykdom eller kraftig hjemlengsel. (...) I tilbakemeldingene fra leirsjefene framkommer det også at enkelte elever ikke har etterlevd sikkerhetsregler og beskjeder fra personalet. Dette har medført risikofylte situasjoner både i båt og kano, i bil og på buss og i det generelle trafikkbildet. Enkelte barn på sommerleirene forteller også om forhold i hjemmet som må meldes til barnevernet. Personalet blir i slike situasjoner usikker på hvordan de skal møte barna på en god og riktig måte da de selv mangler kompetanse på området. (...) Disse barnas atferd påvirker og belaster også andre feriedeltakere og personal, og hyggelige ferieopplevelser har blitt ødelagt, utsatt eller avlyst. Organiseringen av sommerleirtilbudet forutsetter god kjennskap til elevene og familiene tilbudet er ment for. Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg (BEHO) har ikke kunnskap om bakgrunnen for at det enkelte barn er tilbudt å reise på sommerleir, og kjenner heller ikke til forhold i barnets hjem. Dette medfører en risiko for at barn som ikke bør være deltakere på sommerleir, likevel blir sendt på oppholdet. Det forklarer også at skoleelever, som i utgangspunktet ikke innfrir kriteriene for å delta, har fått delta. Kilde: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/bk360/5966174/Framstilling-Ferietilbud-for-personer-med-utviklingshemming-

Sommarleirane er eit tilbod til elevar frå familiar som ikkje har råd til å reise på ferietur sjølve. Foto: Bømlo folkehøgskule

Rektor: – Dette er feil!

Ifølge risikovurderinga har mellom anna fleire hendingar med truslar og trakassering gjort at gode ferieopplevingar for dei andre deltakarane har blitt øydelagde eller avlyste, fordi personalet måtte ta seg av enkeltelevar med særskilde behov.

Rektor Magne Grøneng Flokenes på Bømlo folkehøgskule protesterer mot denne skildringa av sommarleirane.

– Dette er feil! Det er ikkje nokon meir alvorlege ting som har skjedd på to veker på leir på Bømlo enn det som skjer i ein vanleg grunnskole på Bømlo, meiner han.

– At noko har blitt avlyst, at det har gått ut over andre, det er ikkje rett.

Dette er negativt og tendensiøst framstilt. Sommarleirane våre er ikkje uforsvarlege. Magne Grøneng Flokenes Rektor, Bømlo folkehøgskule

Meiner opplegget fungerer bra

– Byrådet nemner verbal og ikkje-verbal aggresjon og seksuell trakassering mot både vaksne og barn?

– Me kjenner oss ikkje igjen i dette. Når ungar møtest, dukkar det opp ulike ting. Då snakkar me om korleis me må oppføra oss med kvarandre. Viss ein elev blir utagerande, tar me eleven vekk frå gruppa, og prøver å løysa det på best mogleg måte.

Også dagleg leiar Jan Owe Jensen ved Skjergardsheimen reagerer.

– Me har ei positiv oppleving av dette opplegget. Det har fungert veldig bra i svært mange år, seier han.

– Men sjølvsagt kan det for eksempel ha oppstått ein krangel som har gjort at ein fisketur måtte utsettast til seinare eller neste dag. Sjølvsagt kan det ha skjedd at nokon har knekt ein finger. Slikt som skjer med aktive barn.

– Viktig med et realistisk bilde

Byråd Marte Monstad (Frp) forklarer skildringane i sakspapira slik:

– Det er rett og slett ei risikovurdering av det tilbodet, basert på erfaringane våre med tilbodet dei siste to åra. Eg meiner det er viktig at bystyret får eit realistisk bilde av korleis ferietilbodet er.

Byråd Marte Monstad (Frp) jobbar for få endra organiseringa av tilbodet. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Rektor: – Blir brukt mot oss

Rektoren på Bømlo folkehøgskule seier kritikken for dei kjem heilt ut av det blå.

– Bergen kommune har jo aldri tidlegare formidla til oss at dei ikkje er nøgde med tilbodet vårt. Dei har jo tvert i mot rosa det me har gjort.

– Så har me gitt beskjed til Bergen kommune, om hendingar me trudde dei hadde lyst til å vite om. Det har me tenkt at var positivt, ikkje at det skulle bli brukt mot oss på denne måten.

– Det har jo verkeleg aldri vore meininga, seier byråd Monstad.

– Intensjonen frå byrådets side er at ferietilbodet skal opplevast trygt og kjekt for absolutt alle å vera med på. Dei aller fleste elevane har jo hatt veldig gode opplevingar med ferietilboda, men samtidig er det litt viktig for meg å få fram at det har også vore ein del utfordringar.

– God sosial trening

Jan Owe Jensen ved Skjergardsheimen meiner på si side at skulane i Bergen kunne informert sommarleirstadane betre i forkant om den enkelte eleven sine utfordringar.

Monstad er delvis einig. Fordi ho meiner ansvaret for sommarleirane kanskje ikkje burde ligga i byrådsavdelinga hennar for eldre, helse og omsorg.

– Eg er i gang med ein liten ryddejobb for å finna ei organisering frå vår side som er betre, og få færre av dei hendingane som har vore til nå.

Jan Owe Jensen ved Skjergardsheimen meiner sommarleirane er god sosial trening også for barn som slit. Foto: Bømlo folkehøgskule

Jensen meiner løysinga ikkje nødvendigvis er å sila vekk elevar som ikkje får dra på sommarleir.

– Du har jo folk som kan laga krevjande situasjonar, men som likevel absolutt bør ha høve til å få tilbod om sommarleir, slik at dei får god sosial trening. Ein femteklassing kan vera «krevjande», men oppføra seg heilt annleis neste sommar når han kjem attende og er trygg på miljøet.

Uvisst om tilbodet held fram – og kvar

Dei to leiarane på sommarleirstadane meiner at byrådet nå har skapt uvisse om tilbodet blir oppretthalde, fordi oppdraget nå blir lagt ut på anbod i siste liten for denne sommaren.

– Me er usikre på kva som skjer vidare med sommarleirar for barn frå Bergen. Dette er eit tilbod dei absolutt bør gi. Me har ikkje fått beskjed om at tilbodet held fram eller ikkje, seier dei.

Monstad seier målet er å tilby sommarleir også i år.

– Eg håpar og trur at vi skal rekka det. Men kvar leirane blir, er veldig vanskeleg å forskottera før anbodsrunden.