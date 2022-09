Slår alarm om for lite midlar til bruer

Fylkesdirektør for infrastruktur og veg i Vestland, Dina Lefdal (biletet), slår alarm om for lite midlar til vedlikehald av bruer. I dag blir det brukt 60 millionar årleg til å halde ved like bruene. Ho ber om 200 millionar. – Vert dagens ramme vidareført må vi skyve på kritisk vedlikehald ytterlegare, noko som igjen fører til auka kostnadar når vi fyrst må gjennomføre tiltak, skriv Lefdal i ei orientering til politikarane. Utan meir midlar må ein i verste fall stengje bruer, åtvarar Lefdal.