Slapseføre på Vikafjellet

På Riksveg 13 over Vikafjellet mellom Vinje og Vik har vegtrafikksentralen fått melding om snø og slapseføre. Entreprenør er på veg for å brøyte. Vegtrafikksentralen minner om at det ikkje er tida for å legge ut på tur over fjellovergangar utan å ha vinterdekk.