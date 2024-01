Slagsmål på Bybanen i Bergen

Politiet har rykt ut til Byparken etter melding om slagsmål mellom fleire unge menn inne på Bybanen, skriv Vest politidistrikt på X. Dei melder vidare at dei har kontroll på fleire av dei involverte, og at ingen per no er meldt skadde. Det held no på med vitneavhøyr ved stoppet.