Slagsmål mellom fire personar i Sogndal

Politiet melder om slagsmål mellom fire personar natt til søndag i Sogndal. Det skal ha vore tre mot ein under slagsmålet. Ein person er lettare skadd. Politiet skriv at dei involverte var godt rusa og at det er uklar hendingsgang. Saka blir følgt opp over helga.