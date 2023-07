Slagsmål i Måløy

Politiet måtte i natt rykke ut til eit slagsmål i Måløy. Det vart konstatert aggressiv åtferd blant fleire, men politiet fekk stoppa slåstinga. Det enda med at ein mann vart meld for urinering og ein annan vart meld for ordensforstyrring. Begge vart viste bort frå sentrum. Ingen vart alvorleg skadd.