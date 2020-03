Bro- og veiprosjektet Hordfast er en sentral del av Norges største samferdselsprosjekt, fergefri E39 på Vestlandet.

Prislappen på Hordfast-delen av prosjektet har variert mye fra utredningen startet allerede i 2009. I 2016 var kalkylen 39 milliarder kroner.

Ferske tall fra Vegvesenet viser nå at kostnadanslaget per 2020 ligger på 37,6 milliarder. Det betyr at Vegvesenets interne beregninger som viste at prislappen kunne komme ned i 30 milliarder – kanskje også under det – ikke ble realisert.

Utbyggingssjef i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, mener likevel det er grunn til å være fornøyd med innsparingene.

– Dette er et av de mest lønnsomme prosjektene i Norges land hva gjelder å binde Stavanger og Bergen sammen, sier han.

Besparelser spist opp av inflasjon

Siden 2016 har vegvesenet funnet innsparingsmuligheter på sju milliarder kroner, særlig på materialbehov på broen over Bjørnafjorden. Inflasjonen spiser imidlertid opp det meste. Derfor ser vi kun en reduksjon i kostnadskalkylen på 1,4 milliarder.

For to år siden uttalte prosjektleder Signe Eikenes at prosjektet hadde mye å gå på økonomisk. Ni milliarder viste seg likevel å bli for ambisiøst.

På spørsmål om hun er fornøyd med kuttene, viser hun til Davik i Vegvesenet.

– Er dette et mindre kutt enn du hadde håpet?

– Det er fortsatt potensial for å komme lenger ned og det er det positive, svarer Davik.

Kåre Martin Kleppe er ordfører på Tysnes og samferdselstalsmann i det interkommunale samarbeidsrådet for Sunnhordland. Han mener prisen kan forsvares opp mot den forventede bompengeinnkrevingen på prosjektet.

– Med den prislappen har en fortsatt en veldig høy nytte og kan finansiere rundt halvparten av prosjektet med bompenger.

– Potensial for ytterligere kutt

Også Øyvind Halleraker i lobbyselskapet Hordfast As velger å se positivt på at priskalkylen nå er redusert fra 39 milliarder 2016-kroner til knappe 38 milliarder 2020-kroner.

– Det syns jeg er veldig bra det. Det viser jo at kostnadsreduksjonsarbeidet som Vegvesenet har holdt på med i fire år har gitt gode resultater. Nettonytte er enestående for dette prosjektet. Det er faktisk bare et par prosjekter i Oslo som er bedre, sier han.

Davik i Vegvesenet mener ytterligere besparelser er mulig.

– Vi jobber kontinuerlig med å få ned kostnadene og øke nytten for trafikantene. Det er mange muligheter å jobbe videre med her, sier han

Han presiserer at de gjennomførte innsparingene ikke vil merkes i form av dårligere standard på prosjektet.

– Når vi tar ned kostnader må vi sikre at nytten går opp for trafikanten. Komfort, reisetid og trafikksikkerhet vil ikke reduseres, sier han.