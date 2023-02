Skulle snu, stengde vegen

Vogntoget som like før klokka ti stengde E39 ved Hjelle, mellom Nordfjordeid og Hornindal, skulle snu. Vegen var stengd kring ein time etter at vogntoget sette seg fast i grøfta. Personbilar vart dirigert forbi på gang- og sykkelvegen. Vogntoget vart berga like før klokka 11.