Skulle jamne ut snø ved skianlegg – så kom skredet

– Det var ekkelt. Eg såg korleis heile sida knakk opp.

Laurdag morgon var trakkemaskinsjåføren på toppen av Blomlia skisenter ved Førde i Sunnfjord for å jamne ut snøen.

Dei siste dagane har det kome mykje vind og skavlar og Stian Lunde Njøsen ville planere ut delar av området.

Så, i løpet av sekund, vart eit ras på mellom 50 og 80 meter løyst ut.

– Det skjedde fort. Heile venstre sida av trakkemaskina og heile førarsida vart dekt av skredet.

Store mengder snø dekte trakkemaskina då skredet gjekk. Foto: Privat

I tillegg var vindauge på sjåførsida ope, men utruleg nok kom det ikkje noko snø inn.

Snøen som raste ned dekte både beltet og lasteplanet. Fleire personar måtte hjelpe til i godt over ein time for å få maskina laust.

På det meste var brotkanten på rundt tre meter. I dag kan sjåføren prise seg lukkeleg for at han sat inne i ei maskin då skredet gjekk. Firda omtalte historia til sjåføren først.

– Eg har trakka her sidan 2013. Eg har aldri opplevd at det går eit så stort ras her.

Slik såg det ut etter at trakkemaskina vart fjerna frå skredområdet. Foto: Privat

Populært område

Raset gjekk rett ved toppen av skisenteret, ved vendehjulet.

Det er eit område der det jamleg er skikøyrarar. Mange tek heisa til topps, og så går dei lenger opp for å få brattare køyring.

Området er også populært for turgåarar som vil gå i området rundt den 750 meter høge toppen Fureviknipa.

Skisenteret valde å stenge øvste del av skisenteret etter hendinga.

– Bekymringa går på at heile fjellkanten kan kome, så difor har vi vald å ha avstigning før dei øvste mastene. Det er uforsvarleg å sleppe barn ut der no.

Stian Lunde Njøsen har køyrd trakkemaskin ved Blomlia skisenter sidan 2013. Foto: Privat

Stor snøskredfare

Over store delar av landet er det stor snøskredfare no, ifølge varsom.no.

Både i Nord-Noreg, på Vestlandet og i Vest-Telemark er det faregrad 3, som er betydeleg snøskredfare.

– Når det blir endringar i temperaturen og kraftig mildvêr så blir snødekket svekka. Då kan det gå naturleg utløyste skred, seier Emma Julseth Barfod, vaktleiar i snøskredvarslinga hos NVE.

I områda rundt Hallingdal og Telemark er snømengdene så store at det fører til vedvarande svake lag i snøen.

I ulike delar av landet er det store snømengder no, ifølge varsom.no Foto: Privat

På generelt grunnlag seier ho det er krevjande å vurdere skredfaren no på midtvinteren med så skiftande verforhold.

– Dei neste dagane vil skredfaren minke noko, men det vil framleis vere faregrad 3 i ulike delar av landet.

Så langt denne vinteren har to personar mista livet i skredulykker. Ein i Hemsedal og ein i Isfjorden i Rauma kommune.