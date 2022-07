Skuletilsett tiltalt for overgrep mot barn

Det var 11. mars at den 22 år gamle barne- og ungdomsarbeidaren vart kalla inn til rektors kontor på skulen der han jobba i Bergen. Der venta også politiet, og mannen vart pågripen.

– Bakgrunnen var at det vart gjort ein observasjon av den sikta dagen før som det vart reagert på, sa politiadvokat Are Nygård Bergh til BT den gongen.

I juni vart mannen lauslaten frå varetekt, då politiet meinte det ikkje lenger var fare for at han kunne øydeleggja bevis.

NRK har vore i kontakt med Nygård Bergh, som ikkje vil kommentera tiltalen då han er på ferie.

Politiadvokat Are Nygård Bergh har skrive tiltalen mot mannen. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

Overgrep over fleire år

Ved fleire høve skal han ha utsett ein gut under 16 år for seksuelle handlingar. Handlingane skal ha skjedd både på skulen der mannen jobba og i bustaden til mannen, og har tiltalen nemner at dei har pågått frå juni 2021 til mars 2022.

For dette er mannen i Hordaland tingrett tiltalt for brot av straffelova §304.

22-åringen er og tiltalt for å ha teke seksualiserte bilete av guten, så langt tilbake som i juni 2020.

Han er og tiltalt for å ha teke seksualiserte bilete av fleire andre gutar under 16 år. For dette er han tiltalt for å ha brote straffelova §305.

Mannen skal ved to høve ha teke bilete av gutar på skulen han jobba på etter sommaren 2020. I tiltalen er også to høve på forsommaren 2020 nemnd. Den eine av dei unge gutane mannen då tok bilete av, deltok på ein fritidsaktivitet.

Dette seier straffeloven §304, §305 og §311 Ekspandér faktaboks Dette er paragrafane den tidlegare skuletilsette er tiltalt for å ha brote: §304. Seksuell handling med barn under 16 år: Den som foretar seksuell handling med barn under 16 år, straffes med fengsel inntil 3 år, hvis forholdet ikke rammes av § 299.

§305. Seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år: Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som a.i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år. b.tvinger eller forleder et barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd, med mindre forholdet rammes av strengere bestemmelser.

§311. Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som a.produserer fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn, b.utgir, tilbyr, selger, overlater til en annen, gjør tilgjengelig eller på annen måte søker å utbre fremstillinger som nevnt i bokstav a, c.anskaffer, innfører eller besitter fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller forsettlig skaffer seg tilgang til slikt materiale, d.holder offentlig foredrag eller istandbringer offentlig forestilling eller utstilling av fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller e.forleder noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av rørlige eller urørlige bilder med seksuelt innhold. Med barn menes i denne paragrafen personer som er eller fremstår som under 18 år. Den som uaktsomt foretar handling som nevnt i første ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder. På samme måte straffes den innehaver eller overordnede som forsettlig eller uaktsomt unnlater å hindre at det i en virksomhet blir foretatt handling som nevnt i første ledd. Straffen kan falle bort for den som tar og besitter et bilde av en person mellom 16 og 18 år, dersom denne har gitt sitt samtykke og de to er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling. Bestemmelsen rammer ikke fremstillinger som må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, informativt eller lignende formål. Bestemmelsen gjelder heller ikke for film eller videogram som Medietilsynet ved forhåndskontroll har godkjent til ervervsmessig fremvisning eller omsetning. Kjelde: Lovdata.no

Hadde store mengder overgrepsmateriale

Mannen er og tiltalt for å «ved gjentatte anledninger [ha] foretatt målrettede søk på internett etter materiale som seksualiserer barn», og «ved gjentatte anledninger [ha] lastet ned slikt materiale fra internett».

Då han vart pågripen 11. mars, hadde han ifølgje politiet minst 7.800 ulike seksualiserte bilete og videoar av barn, altså personar under 18 år.

Politiet meiner mannen har lasta ned overgrepsmateriale sidan hausten 2016.

Politiet vil og oppretthalda beslag av to telefonar, to datamaskiner og to kontoar til nettlagringstenester, mellom anna ein konto på nettstaden mega.nz. NRK har tidlegare omtalt at linkar med overgrepsmateriale lagra på tenesta openlyst er blitt delt på Instagram.