Skuletilsett tiltalt for overgrep

Ein 22 år gamal mann frå Bergen er tiltalt for å ha utsett ein gut under 16 år for seksuelle handlingar ved fleire anledningar, både på skulen han jobba på og på ei privat adresse. Han er òg tiltalt for ha fotografert same gut ved fleire anledningar i perioden mellom juni 2020 og november 2021.