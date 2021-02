Skule får kritikk: Undervisning på gangen og frukt blei vaska på toalettet

Måndag fortalde Rune Monsen at han sluttar som rektor ved Fridalen skole i Bergen, etter at det sidan årsskiftet har storma hardt rundt arbeids- og læringsmiljøet på skulen hans.

Fire dagar før hadde han fått på bordet ein tilsynsrapport med sterk kritikk av dei fysiske forholda og helsevernet ved barneskulen:

Elevar får særskild opplæring i rå, kalde, rotete og støyande korridorar med steingolv

Skulen har for mange elevar i høve til helseverngodkjenninga

Toalett har inngrodd urinstank

Handvasken til toalettet brukast til å skylje frukt og grønsaker

Trappesjakt er usikra mot fall

Dette er nokre av ei lang rekke tilhøve som Helsevernetaten i Bergen kommune kritiserer i den ferske rapporten, som BT omtalte først.

Monsen avviser at tilsynsrapporten medverka til at han no går av.

– Den var overhovudet ikkje ein grunn. Slike tilsyn hjelper skulane, og kommunen som skuleeigar, til å få betre system på ting. For meg har det siste tilsynet vore heilt udramatisk. Også rektorar ved mange andre skular fortel at dei har fått ganske mange avvik på miljøretta helsevern.

Han seier avvika skal bli utbetra innan fristen, men at byggtekniske ting er kommunen, ikkje kvar enkelt skuleleiing, sitt ansvar.

GÅR AV ETTER KRITIKK: Rektor Rune Monsen ved Fridalen skole i Bergen. Foto: Ida Yasin Andersen / NRK

Manglande tillit

Rapporten kjem på toppen av nokre turbulente veker med kraftig offentleg kritikk mot arbeidsmiljøet til lærarane og det psykososiale miljøet for elevar og tilsette ved skulen.

Det har vore konfliktar og uro blant personalet ved skulen i fleire år. 17 av 42 lærarar ved skulen varsla i 2019 om omfattande problem ved skulen. Også foreldre har vore bekymra.

Striden og splittinga skal handla om både arbeidsmiljø, læringsmiljø, manglande mobbetiltak og skulens påståtte band til pinsemenighetens frikyrkje Salt.

Problema ved skulen var 19. januar tema i eit eige møte i kommunens utval for barnehage, skule og idrett. Foreldre kom mellom anna med sterk kritikk av dei psykososiale tilhøva for elevar og skulens forhold til frikyrkja, og bystyreopposisjonen har varsla ei høyring om skulen.

For mange elevar

Dagen etter hadde Bergen kommune eit lenge planlagd tilsyn om miljøretta helsevern ved skulen.

I rapporten frå tilsynet kjem det fram at skulen manglar gyldig helseverngodkjenning.

Skulen har hatt eit aukande elevtal og har teke i bruk nye undervisningsrom utan godkjenning. Dette er Bergen kommune som skuleeigar sitt ansvar.

Skulen blei i 2011 helseverngodkjent for inntil 470 elevar. I dag er elevtalet 516. Den avtroppande rektoren ventar at det aukar til om lag 530 neste skuleår.

TRONGT: Elevtalet ved Fridalen skole har auka frå 300 til over 500. Plassmangel gjer at korridorar i fleire år har blitt brukt fast til undervisning. Foto: Camilla Salas-Gulliksen / NRK

Undervisning i korridorane

Den kommunale barneskulen for 1.–7. trinn er bygt i 1939.

Mykje undervisning har lenge skjedd i kalde korridorar utan ventilasjon, med steingolv, kraftig akustikk og høg trafikk av elevar. Både spesialundervisning, morsmålsopplæring, gruppearbeid og grunnleggjande norskopplæring går føre seg i korridorane fordi skulen manglar nok grupperom.

– Med hundre fleire elevar på fem år er det sprengt. Dette tvingar oss ut i korridorane. Det er ikkje bra at dei sit så kaldt og i andres påsyn, seier Monsen.

Det er ikkje verdig. Det er litt uverdig. Rune Monsen, rektor

Han seier plassmangelen er kommunens ansvar, og at han i fleire år har meldt frå.

– Men me har kanskje ikkje konkretisert at me brukar korridorar, seier han.

Stigmatiserande

Helsevernetaten nemner at frå éin korridor er det inngang til fire klasserom og utgang i begge endar.

«Det kan derfor vera ein del trafikk i korridorar, noko som forstyrrar konsentrasjon og kan vera stigmatiserande for elevar som får særskild opplæring.»

Elevar med særskilde behov sit dermed «på utstilling».

Og fordi elevanes yttertøy og utesko blir oppbevart i korridorane, blir det fuktig luft der når det regnar.

«På grunn av dårleg inneklima og gjennomgangstrafikk må skulen slutta å bruka korridorar til undervisningsareal,» heiter det i tilsynsrapporten.

KONFLIKTFYLT: Fridalen skole blir kritisert for både det psykososiale miljøet og dei fysiske tilhøva. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Skremmande

Arbeidsutvalet til foreldrerådet (FAU) meiner at utforminga og plassmangelen har negativ innverknad på det psykososiale miljøet.

«FAU argumenterer for at mykje av det som skal gjere det kjekt å gå på skole manglar ved Fridalen skole», står det i rapporten.

Dei påpeikar mellom anna at:

Skulen manglar spesialrom med gode kvalitetar til praktisk-estetiske fag

Ein høg del minoritetsspråklege elevar gir endå større behov for grupperom grunna språkopplæring

Skulen har ikkje eigne SFO-lokale som er tilpassa leik og fritid

Lange korridorar med garderobeplassane tett inntil kvarandre skapar konfliktar når mange elevar skal ut og inn frå friminutta

Skuleplassen manglar inndeling for ulike aldersgrupper. Dette kan gi skremmande og uoversiktlege opplevingar, særleg for førsteklassinga

– Flinke lærarar

– Skulefasilitetane manglar mange kvalitetar som det er viktig å få fokus på. Men lærarane er kjempeflinke til å gjera det beste ut av situasjonen.

Det seier FAU-leiar Anette Edvardsen.

Ho vel å sjå på kritikken i rapporten som ei moglegheit.

– Me tenker at betringar areala inne og ute kan bidra til at barna får det betre på skulen. Rapporten er eit godt utgangspunkt for å betra vilkåra og trivselen. Skulen har godt potensial. No må me løfta Fridalen saman.

Ho meiner mellom anna at den private barnehagen som flytta inn i ein fløy av skulebygget då elevtalet var rundt 300, bør ut no når skulen har over 500 elevar.

KRITISK: Fridalen FAU meiner at utforminga og plassmangelen har negativ innverknad på det psykososiale miljøet. Foto: Camilla Salas-Gulliksen / NRK

Rutinemanglar

Tilsynsrapporten avdekkjer mange manglande rutinar:

Rektoren har ikkje fått opplæring i krava i forskrift om miljøretta helsevern, eller å føra internkontrollsystem

Skulen har ei uoversiktleg og ikkje dekkande risikokartlegging av helsefarar

Skulen manglar skriftlege opplæringsrutinar for nytilsette, skriftlege avviksrutinar og ei rekke tryggleiksrutinar

Dei to første punkta er Monsen mykje einig i.

– Det stemmer at eg ikkje har fått slik opplæring. Det er eit område for betring i heile kommunen. Om risiko har me har kanskje ikkje vore gode nok til å tenka på kva som kan gå gale, men me har rutine for å følga opp avvik der elevar har skadd seg.

Derimot har skulen både opplæringsrutinar og mentorordning for nytilsette.

– Men opplæringa kan heilt sikkert utvidast med tanke på elevanes psykososiale miljø, seier Monsen.