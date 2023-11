Skuldar regjeringa for hårreisande politikk

– Det er heilt hårreisande politikk og strir mot all sunn fornuft at Vestland fylkeskommune bli straffa for å vere først ute med å legge om til utsleppsfrie hurtigbåtar, seier stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V).

Bakgrunnen for saka er at Vestland fylkeskommune vil erstatte fire dieseldrive hurtigbåtar med utsleppsfrie. Noko som vil koste 1,5 milliardar kroner. Men sidan dette blir gjort før regjeringa kjem med eit absolutt krav om utsleppsfrie hurtigbåtar frå 2025, vil ikkje staten kompensere for ekstrautgiftene.

– Vestland har vist klimaansvar av dei sjeldne og var først ut til å stille nullutsleppskrav. No kjem alle endre etter og Vestland blir straffa økonomisk. Slik kan vi ikkje ha det, seier Bjørlo. Han har sendt brev til kommunalministeren der han ber regjeringa rydde opp umiddelbart.