Skuffa over nei til ny tunnel mellom Røldal og Seljestad

Fleire politikarar er skuffa over at regjeringspartia og SV ikkje fann pengar til oppstart av prosjektet Røldal-Seljestad på E134 i Ullensvang kommune. Prosjektet med ny tunnel var nummer to på Statens vegvesen si prioriteringsliste. Varaordførar i Rogaland, Arne Bergsvåg (Sp), seier til Haugesunds avis at han ikkje er nøgd.