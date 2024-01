Skuffa over manglande matkastelov

Matreddar og forfattar Mette Nygård Havre seier ho er skuffa over at det ikkje kom forslag til ny matkastelov i dag.

Ho var sjølv til stades då det såkalla matsvinnsutvalet presenterte sin rapport til regjeringa i dag. Utvalet skulle finne tiltak for å redusere matsvinn, deriblant ein matkastelov.

– Eg må innrømme at eg er litt skuffa over at det ikkje kom forslag til ein eigen matkastelov, men eg er veldig glad for at det skjer noko no.

Rapporten inneheld forslag til ei rekke tiltak, som er estimert å kunne redusere matsvinnet med 75 prosent.

– Så må me hugse at dette enn så lenge berre er forslag. Me får sjå kor mykje av dette regjeringa set ut i handling.