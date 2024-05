Skremt av ungdom med lekeøks

En rekke politipatruljer rykket ved 11.15-tiden ut til en skole i Øygarden, hvor det ble meldt at en mann med øks satt på en disse. Flere barn i området skal ha blitt skremt og ble holdt innendørs på et klubbhus i nærheten i påvente av at politiet skulle komme fram.

Politiet fikk raskt kontroll på vedkommende, som viste seg å være en gutt på 14 år som gikk rundt med en lekeøks.