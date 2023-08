Skredsikring av Skredestranda om to til tre år

Planane for skredsikring av E39 Skredestranda vil gje god sikring mot skred av den storleik ein har hatt dei siste åra. Arbeidet kan bli starta opp i løpet av 2–3 år, skriv Fjordabladet. I planframlegget vert det vurdert to ulike løysingar for å sikre mot ras. Løysing 1 med både rasvollar og magasin, løysing 2 med berre rasvollar. Ved Sætregjølet er det bru i begge løysingane.