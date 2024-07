Skotsk landslagsspiller klar for Brann

Den skotske spissen Lauren Davidson (21) er klar for Brann og ble presentert på en pressekonferanse på Brann Stadion torsdag. Kontrakten har en varighet på to og et halvt år.

Davidson har spilt for skotske Glasgow City siden 2020 og var i troppen da laget tapte 0-6 sammenlagt for Brann i Champions League-kvaliken i fjor høst.

– Det var et tøft dobbeltoppgjør, hvor vi virkelig fikk se hva Brann er gode for. De er et knallbra lag og en topp klubb, og jeg gleder meg til å komme i gang her, sier Davidson til NRK.

Hun debuterte på det skotske landslaget i 2021.

– Lauren har over 60 mål over to sesonger i Glasgow og vil gi oss større offensiv kraft. Vi har fulgt henne helt siden vi møtte dem i Champions League-kvaliken, sier sportslig leder Aleksander Olsen.

Forsterkningen er den andre på én uke for Brann-kvinnene. Mandag ble det kjent at Lillestrøms forsvarsklippe Mia Authen har signert langtidskontrakt med Brann. Forrige uke signerte også finske Nea Lehtola (25) kontrakt med Brann ut 2026.

Nyheten ble kjent bare timer etter at Branns midtbanestjerne Justine Kielland ble solgt til tyske Wolfsburg, en overgang som har gitt Brann betydelige midler til å styrke spillerstallen.